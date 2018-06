Bevacqua: “Nicolò approfondisca meglio i lavori del Consiglio e della Giunta”

Condividi

“Leggo con attenzione e interesse la nota del collega Nicolò che, da esponente della minoranza consiliare, esercita il mandato di opposizione che gli pertiene, ma ritengo francamente poco obiettivo il suo giudizio sull’attuale legislatura regionale.

Ho avuto modo, in questi anni, di apprezzare la sua correttezza istituzionale, nonché la puntualità e chiarezza dei suoi interventi: sento, però, il dovere di rammentare all’esponente di FdI non solo quanto la gestione ereditata abbia inciso sulle possibilità di intervento della maggioranza attuale ma, soprattutto, quanto il Consiglio sia stato in grado di approvare in termini di programmazione e di normative che la Calabria attendeva da anni, se non da decenni. Quando penso alla nuova legge urbanistica, al QTRP, alla legge sui rifiuti, al consumo di suolo zero, al testo unico sui trasporti locali, alla normativa sul servizio idrico integrato, so di riferirmi a scelte che avranno bisogno di tempo per essere percepite, ma so bene che nel tempo incideranno e in maniera profonda. Così come non si può disconoscere il cambio di passo sulla gestione dei Fondi UE, riconosciuto da tutti gli istituti accreditati, e che ascrive un merito indubbio al presidente Oliverio e all’esecutivo da lui guidato. Sono perfettamente cosciente dei mali e delle criticità che affliggono la nostra terra, così come non esito a riconoscere i limiti registrati dall’azione della maggioranza regionale. Inviterei, in conclusione, l’on. Nicolò a considerare meglio il lavoro prodotto dal Consiglio regionale, nonché a soffermarsi sulle attività dall’esecutivo, fra le quali, ultima in ordine di tempo, spicca la conclusione dei lavori sulla diga del Menta (bloccati nel 2011 e ripresi nel 2015) che, finalmente, garantirà l’approvvigionamento idrico della sua città”.