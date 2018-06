Bando tirocini, Se la ami la cambi: “Esclusione di Caraffa fallimento di Sciumbata”

Condividi

Il movimento politico “Se la ami la cambi” denuncia “l’ennesimo fallimento dell’amministrazione comunale guidata dal sindaco Sciumbata”. “Apprendiamo – sostengono in particolare i consiglieri Raffaele Fimiano ed Andrea Mazzei – che nelle graduatorie provvisorie per i tirocinanti approvate dalla Regione Calabria il nostro Comune é tra i pochi esclusi. Forse Sciumbata é troppo preso a trovare soluzioni al suo recente fallimento sul progetto Grassetto Costruzioni per ricordarsi che l’azione amministrativa dovrebbe continuare. Tale notizia, comunque, non ci lascia sorpresi perché ormai siamo abituati alle opportunità perse del sindaco Sciumbata e della sua squadra. Il fallimento politico-amministrativo di Sciumbata è ormai evidente vista l’incapacità di gestire la cosa pubblica. Il sindaco, invece, di usare le parole ‘stiamo programmando’, ‘faremo’, ‘stiamo presentando’, dovrebbe, dopo sei anni da sindaco dire ‘abbiamo avuto’, ‘abbiamo realizzato’. Ci auguriamo per i soggetti interessati – concludono – che in fase di approvazione della graduatoria definitiva l’ente potrà attraverso l’eventuale ricorso essere ammesso”.