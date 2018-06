AUTOMOBILISMO: LA COPPA ITALIA ARRIVA SULL’APROMONTE

Condividi

Si correrà domenica 24 giugno il 3° slalom di gambarie, valevole come 3° tappa del campionato di Coppa Italia. L’ora X scatterà alle 15.30 del sabato antecedente la gara con le verifiche tecniche e sportive presso il bar Trapani di Mannoli.

Poco meno di 60 sono le vetture iscritte che prenderanno il via domenica alle ore 10 cominciando dal giro di ricognizione al quale seguiranno le tre manche cronometrate che decreteranno il vincitore della competizione.

Il traffico sarà chiuso alle ore 8:00 di domenica 24 e per raggiungere la località aspromontana si potrà usufruire delle strade di Terreti, Campo Calabro e Podargoni.

Il ringraziamento, da parte degli organizzatori, va all’amministrazione comunale di Santo Stefano in Aspromonte, alla Croce Rossa, alle istituzioni, agli sponsors e naturalmente ai piloti giunti in buon numero anche dalla vicina Sicilia.

Seguirà la premiazione, al termine della gara, presso la piazza principale di Gambarie.