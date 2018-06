Anche a Cotronei la festa della Musica

Condividi

Cotronei come le grandi città d’Europa si prepara ad ospitare la tre giorni dedicata alla FESTA EUROPEA DELLA MUSICA. I principali luoghi della Città ospiteranno eventi per favorire la cultura e l’integrazione attraverso la musica.

A darne notizia è il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo soddisfazione per l’importante iniziativa che sarà ospitata in Città e complimentandosi con il direttore artistico dell’evento, il promoter Giuseppe PIPICELLI.

L’evento è promosso dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Società italiana degli Autori ed Editori SIAE, l’Associazione italiana per la Promozione della Festa della Musica.

Il MIBACT con questa iniziativa intende favorire l’integrazione, la cultura, la partecipazione, l’armonia attraverso la musica, qualsiasi tipo ed in ogni luogo: piazze, musei, parchi, ospedali, carceri, metropolitane e strade.

A COTRONEI è stato boom di adesioni. Sono tantissimi gli artisti emergenti calabresi iscritti che GIOVEDÌ 21 in piazza INDIPENDENZA, dalle ORE 18 alle ORE 24, si esibiranno durante la serata musicale. L’evento verrà trasmesso in differita televisiva regionale su CALABRIA TV sul format DIETRO L’EVENTO, presentato da Antonella PEZZETTA. Sarà presente anche una rappresentanza della squadra femminile di Volley del BLUE ANGELS di COTRONEI, neopromossa in serie D.

Due gli appuntamenti che si svolgeranno a Palazzo VERGA. SABATO 23, alle ORE 18, ci sarà l’inaugurazione della mostra fotografica COTRONEI VISTO DA NOI realizzata da sei giovani fotografi amatoriali locali che attraverso i loro scatti racconteranno la cultura, la storia, l’artigianato e l’aspetto sociale del territorio. A seguire SUONI RURALI DALLE CALABRIE, conferenza concerto curata da Pierluigi VIRELLI, musicista e ricercatore della tradizione calabrese. DOMENICA 24, alle ORE 18, memorial S.VERGA con rappresentazione della fiaba musicale per ensamble di chitarre e voce recitante, dal titolo IMPARO LA CHITARRA NEL PAESE ELLE CORDE VUOTE a cura di Domenico Francesco STUMPO e la partecipazione degli alunni dell’istituto secondario di primo grado, coordinati da Francesca LORIA.