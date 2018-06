Amendolara (Cs) – Let be children compie un anno di attività

Condividi

Sociale, sostenere chi convive con disabilità. Aiutare bambini e ragazzi con autismo. Acquisire quelle piccole e grandi autonomie che consentono di vivere una vita appagante e serena. È con questi obiettivi che l’Amministrazione Comunale sostiene le attività dell’associazione LET BE CHILDREN che, domani, SABATO 23 GIUGNO, compie un anno di attività.

A darne notizia è il Sindaco Antonello CIMINELLI cogliendo l’occasione per invitare a partecipare al momento di confronto e di approfondimento che sarà anche un’occasione per contribuire a sostenere le attività svolte dai volontari.

LET BE CHILDREN, SPEGNIAMO INSIEME LA PRIMA CANDELINA. – L’appuntamento è nella sede operativa di via dei MANDORLI, alle ORE 19.30 (in caso di pioggia l’evento si svolgerà presso il convento dei Domenicani in Via GRISOLIA).

Interverranno la presidente dell’associazione Samanta LA MANNA, il Sindaco Antonello CIMINELLI, l’educatore professionale senior tutor ABA Melania MAZZA e l’operatrice Maria Rosaria LA MANNA. I genitori condivideranno le loro esperienze e le loro storie.

Durante la serata verrà effettuata una lotteria solidale promossa dall’Amministrazione Comunale. Con il ricavato verrà acquistato materiale ludico-educativo per le attività, giochi da giardino e ausili tecnologici e verranno donate più ore di consulenza specialistica per un bambino o ragazzo autistico. – Cosa fa LET BE CHILDREN? L’associazione si occupa di svolgere attività terapeutica e ludica tre volte a settimana e vanta un discreto numero di iscritti. Si impegna quotidianamente per aiutare in modo concreto i bambini e i ragazzi con disabilità. Lavorano con impegno per migliorare la qualità della loro vita e quella delle loro famiglie. È l’unica associazione di volontariato che, ad AMENDOLARA e nei paesi limitrofi, dona percorsi ludico-educativi a bimbi e ragazzi speciali. Promuove i loro diritti coinvolgendo comunità locali e istituzioni. Lotta affinché le loro famiglie abbiano un aiuto concreto.