AL FUTURA CLUB ITACA NAUSICAA UNA GRANDE FESTA DELLO SPORT

Condividi

Giugno 2018 – E’ in corso in questi giorni al Futura Club Itaca Nausicaa la quarta edizione di “Yellow Ball”, importante manifestazione di pallanuoto alla quale prendono parte 38 squadre provenienti da tutta Italia, suddivise in quattro differenti tornei: Under 15 maschile, Under 15 femminile, under 13, Under 11.

Una grande festa della pallanuoto che, tra squadre, staff e familiari degli atleti, vede la partecipazione di oltre 800 persone.

Ospite d’onore la campionessa olimpica Tania di Mario, testimonial della manifestazione.

“Siamo molto contenti che il nostro club sia stato scelto per questa edizione di Yellow Ball – perché questa è la riconferma della particolarità del nostro villaggio che – cosa unica – dispone di una piscina olimpionica a norma F.I.N./F.I.N.A. e di altre 4 piscine oltreché di una serie di aree sportive come i 4 campi polivalenti che rendono il Futura Club Itaca Nausicaa una struttura unica nel suo genere. Non sono molte le realtà in Italia che hanno la possibilità di ospitare un così elevando numero di atleti mettendo loro a disposizione attrezzature sportive professionali. Inoltre, questo evento dimostra come nei Futura Club siamo in grado di modellare l’offerta sulle esigenze specifiche dei nostri clienti – ha commentato Giorgio Lotti, Direttore Commerciale di Futura Vacanze.

Il direttore tecnico dello Yellow Ball è il campione del mondo e vice campione olimpico Amaurys Perez.

Presidente della Waterpolo People è Franco Porzio, oro olimpico e plurititolato con Settebello e Posillipo.

Mauro Occhiello, campione d’Europa di Euro Cup alla guida del Posillipo, è il coordinatore tecnico del torneo.

Al via quindi questo connubio perfetto tra lo sport e il Futura Club Itaca Nausicaa, a Rossano Calabro.