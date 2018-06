Acqua non potabile a Catanzaro: Codacons chiede rimborso danni

Condividi

Il Sindaco Abramo, a seguito dei dati relativi alle analisi effettuate dall’Asp, ha emesso un’ordinanza per vietare l’uso dell’acqua a scopo potabile “nella zona compresa fra il quadrivio Nalini e l’incrocio con via Bausan e dalla stessa via Bausan fino al fiume Corace.”.

La vicenda relativa all’acqua non potabile a Catanzaro ha radici antiche e si ripropone ciclicamente.

«E’ una vera e propria indecenza – sostiene Francesco Di Lieto, vicepresidente nazionale del Codacons – che migliaia e migliaia di cittadini siano, da troppo tempo, costretti a convivere con l’acqua inquinata che sgorga dai rubinetti delle proprie case. Acqua che pagano come se fosse potabile. L’acqua è un bene essenziale ed insostituibile per la vita e pertanto la disponibilità e l’accesso all’acqua potabile per il soddisfacimento dei bisogni collettivi costituiscono un diritto inviolabile dell’uomo che si può annoverare tra quelli di cui all’art. 2 della Carta Costituzionale».

Quella “porcheria” che viene fuori dai rubinetti viene fatta pagare a caro prezzo.

Il Codacons chiede “l’annullamento delle bollette inerenti la fornitura idrica sicuramente per i periodi di non potabilità.

Riteniamo doveroso che il sindaco garantisca, pubblicamente, la doverosa riduzione del canone. I cittadini oramai sono rassegnati a non poter bere l’acqua del rubinetto e dover usare l’acqua minerale (che acquistano) per cucinare o per lavarsi, ma essere costretti a pagarla come se fosse potabile e sopportare, in silenzio, i danni subiti quotidianamente, a caldaie, lavatrici… è davvero troppo.

«Il Codacons – conclude Di Lieto – chiede che il Comune, fino a quando non sarà garantito un servizio dignitoso, si astenga dal pretendere il pagamento dei canoni idrici ed agisca contro Sorical. A tal fine sollecitiamo la convocazione di un consiglio comunale aperto alla cittadinanza su una questione che attiene alla saluta della popolazione.