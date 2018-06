Accademia del tempo libero chiusura anno sociale

Condividi

L’anno sociale dell’Accademia del Tempo Libero si avvia alla conclusione. Domani ultimo appuntamento in programma per il 19esimo anno di vita dell’associazione: un concerto per pianoforte, Maestro Sergio Puzzanghera, e fisarmonica, Maetro Adolfo Zagari.

La serata si aprirà con la presentazione del nuovo direttivo e sarà lieta occasione per i soci per scambiarsi i saluti in vista della pausa estiva.