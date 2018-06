A Torre di Ruggiero tre giorni di aggiornamento pastorale

Condividi

Il clero diocesano di Catanzaro-Squillace da lunedì 25 giugno a mercoledì 27 giugno a Torre di Ruggiero vivrà tre giorni di aggiornamento pastorale assieme al proprio Arcivescovo Metropolita , Mons. Vincenzo Bertolone.

Tre giorni voluti dall’Arcivescovo Bertolone per riflettere ed approfondire la tematiche inerenti al mondo della comunicazione sociale.

Per approfondire l’avvenuta transizione dagli antichi (ma ancora presenti) mass media ai new media, esperti del settore e teologi animeranno gli incontri di formazione, con la prospettiva di instaurare un proficuo dibattito con coloro che, per ministero sono i responsabili della cura pastorale delle comunità cristiane e parrocchiali della diocesi e, di conseguenza, devono conoscere e praticare ogni opportunità che favorisca l’annuncio liberante e gioioso del Vangelo, da svolgere oggi in chiave missionaria, anche per superare una certa cultura mediatica e social, che trasmettono a volte una marcata sfiducia nell’insegnamento della Chiesa.

Di seguito il programma delle tre giornate.

PROGRAMMA:

Dalla verità di carta alla verità social

Lunedì 25 giugno

Ore 10 Modera: Don Francesco BRANCACCIO

Arcivescovo: Conferenza introduttiva al programma

Dibattito

(pausa)

11.30, “Mezzi di comunicazione in diocesi. Cosa si fa e cosa si può fare”. Don Giovanni Scarpino, sacerdote, giornalista, direttore Reginale e Diocesano dell’Ufficio Comunicazione Sociale

Ore 15.30 Modera Don Giovanni SCARPINO

Laboratorio.

“Il Vangelo in televisione”. Don Francesco Cristoforo Sacerdote, giornalista

Discussione

Ore 17.30, Presentazione rapporto finale CESAB

Dibattito

Martedì 26 giugno

Ore 9.00 Modera: Mons. Giuseppe SILVESTRE

“Relazione Gli ultimi tre papi e la rete, un modello da imitare?” Mons. Dario Edoardo Viganò, Assessore del dicastero per la Comunicazione

Dibattito

Ore 11.30 Relazione

“Come la rete può aiutare la comunicazione di diocesi e parrocchie”. Mons. Edoardo Viganò

Ore 16.00, Modera Don Francesco MUNIZZI

Relazione “Chiesa e nuovi media”. Mons. Domenico Graziani, arcivescovo di Crotone-S. Severina

Dibattito

Ore 17.30

“Le bufale e la rete: istruzioni per l’uso”. Dott. Antonio Cavallaro, Rubettino editore

Dibattito

Mercoledi 27 giugno

Ore 9.00 Modera don IVAN RAUTI

Relazione

“Dal ring all’agorà. Perché la rete spesso produce aggressività: come dissentire senza litigare”.