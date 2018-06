A San Marco Argentano (Cs) incontro sulla figura di Girolamo De Rada

Condividi

Si terrà lunedì 4 giugno alle ore 10:30 presso la Torre Normanna di San Marco Argentano la presentazione di “Rapsodie d’un poema albanese di Girolamo De Rada”, studio del dottor Luigi Caparelli che vuole illustrare il lavoro di uno dei principali intellettuali del mondo d’arberia: “Sono felice per questa opportunità, dichiara l’autore, ringrazio il Sindaco di San Marco Argentano, Virginia Mariotti, che insieme all’associazione Scori Calabria hanno lavorato intensamente per far luogo a questo evento. Il mio obiettivo-conclude Caparelli- è far conoscere il più possibile l’opera di De Rada e per questo bei prossimi mesi porterò il mio lavoro in altri paesi.