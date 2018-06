A Rossano presentazione del Dizionario dei Giornalisti Rossanesi

Condividi

Sabato 30 giugno, alle ore 18, nella sala rossadi palazzo San Bernardino, a Rossano, sarà presentato il Dizionario dei Giornalisti Rossanesi, curato dal giornalista Francesco Sapia.

Il volume edito dall’Eco dello Jonio, contiene 71 schede biografiche di giornalisti rossanesi o d’adozione dalla fine del 1800 ai giorni nostri. Alla presentazione interverranno, oltre all’autore, la redattrice Erminia Madeo, il giornalista Cosimo Brunoe lo storico Salvatore Bugliaro.

Il volume racconta la vicenda lavorativa e professionale, di tanti giornalisti, professionisti o pubblicisti, iscritti all’albo, nati a Rossano o che abbiano lavorato a Rossano per almeno un quinquennio. Il dizionario vuole sottolineare l’importanza del ruolo dei giornalisti nello sviluppo della città di Rossano; la loro costante ricerca della verità, la loro azione di critica, di stimolo e di pungolo per il progresso della comunità.

Ma non solo, il libro –ha spiegato il curatore– racconta di riflesso, come il mondo del giornalismo e della comunicazione siano cambiati negli ultimi anni; di come si siano diffusi rapidamente il blog, i siti di informazione, le agenzie di stampa e le nuove figure professionali come i gestori di social media, dei siti internet, dei contenuti ecc. ecc. Ovviamente resta fermo lo scopo principale del libro tenere alto il vessillo della memoria e ricordare, alle nuove generazioni il contributo che hanno dato i giornalisti nelle principali vicende del territorio e dell’intero paese.