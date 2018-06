A Melissa parte il ciclo gastronomico ‘Storie di gusto’

Condividi

Si terrà ogni venerdì a partire dalle 20,00 la manifestazione “Storie di Gusto” dove i produttori crotonesi raccontano e si raccontano.

Organizzatori dell’evento il Comune di Melissa, Slow Food Crotone e la Filiera Nutrizionale Crotonese.

Sarà una grande occasione per conoscere i piccoli produttori, le loro storie e i loro prodotti. “Dietro ogni prodotto alimentare c’è una storia, e questa storia merita di essere raccontata – dicono gli organizzatori – purtroppo i produttori hanno poco tempo da dedicare all’autopromozione, far conoscere ai turisti e non solo tutti quei prodotti caratterizzati dal legame con la storia e la memoria locale.