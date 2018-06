A Falerna “Il Festival del mondo green e dell’economia circolare”

Condividi

Tre giorni dedicati al tema della sostenibilità, un’occasione di incontri per tecnici e cittadinanza, partendo dal protagonismo dei comuni e quindi del territorio. E’ la mission del Festival del mondo green e dell’economia circolare che si terrà da venerdì 15 a domenica 17 giugno nell’area fieristica di Falerna, lato nord del lungomare, di cui parla il sindaco di Falerna, e consigliere provinciale, Giovanni Costanzoraccontando i particolari di una manifestazione che ha il patrocinio, oltre che di Comune e Provincia di Catanzaro, anche della Regione Calabria e dell’Unione dei Comuni Monti Ma. Re. “Ci saranno tanti momenti di formazione e di informazione, ma anche il mercatino del biologico e dell’artigianato creativo”, spiega Costanzo anticipando i grandi temi del festival che vanno dagli stati generali dei rifiuti in Calabria ad un modello prestigioso di sviluppo partecipato per una nuova economia sostenibile rappresentato dal Centro di Ricerca e Servizi Avanzati per l’innovazione Rurale Condoleo, alla situazione delle energie. Si parte proprio venerdì 15 giugno alle 9.30 con i saluti istituzionali del sindaco Giovanni Costanzo, del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno e del presidente dell’associazione ‘Pellegrino Artusi’, Roberto Gallo, per avviare gli stati generali dei rifiuti in Calabria che vedranno tra i presenti l’assessore regionale all’Ambiente Antonella Rizzo. Da segnalare, nella seconda giornata la presentazione del Piano di Azione locale del Gal Due Mari, alle 0re 18 (a relazionare il presidente del Gal Due Mari Francesco Esposito). Tra gli appuntamenti della terza giornata, alle ore 19.30, la discussione sul futuro dei centri storici nelle aree interne, alla presenza tra gli altri del deputato del Pd Antonio Viscomi, del sindaco di Riace Mimmo Lucano e del già presidente della Giunta regionale Agazio Loiero.