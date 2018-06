A Cirella di Diamante (Cs) incontro su xylella dell’ulivo

Condividi

Si terrà a Cirella, presso l’Istituto professionale per l’Agricoltura e l’Ambiente, giovedì 7 giugno alle ore 18 l’incontro promosso dal Biodistretto dell’Alto Tirreno Cosentino Baticos su: “XYLELLA DELL’ULIVO – DALL’EMERGENZA ALLE BUONE PRATICHE DI PREVENZIONE”.

Il decreto legge del Ministro Martina sulle misure di emergenza per la Xylella fastidiosa, che impone l’utilizzo di pesticidi di riconosciuta dannosità, può viceversa rappresentare l’occasione per mettere in atto un programma articolato di prevenzione e cura degli uliveti, sempre più indeboliti da condizione di abbandono o da trattamenti intensivi, entrambe cause primarie dell’impoverimento delle piante e del terreno, un programma urgente, che metta in campo tutte le energie e competenze a tutela di una grande comune risorsa.

Per un’azione programmatica efficace a tutela degli uliveti del territorio, sono invitati i sindaci del Tirreno Cosentino. Per i dottori agronomi e i dottori forestali saranno rilasciati i relativi Cfp ai sensi del Regolamento Conaf/13.