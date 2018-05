Soverato – Domani la presentazione della Summer Arena 2018

Condividi

Sarà presentato ufficialmente giovedì 31 maggio, alle ore 11.00 nella sala consiliare del Comune di Soverato il programma della terza edizione della Summer Arena. La struttura, ideata e gestita dalla Esse Emme Musica di Maurizio Senese, sarà allestita come di consueto al campo Marino, sul lungomare di Soverato.

Come negli anni precedenti non mancheranno spettacoli dal vivo per tutti i gusti, che riusciranno come hanno già fatto in passato, a coinvolgere un pubblico variegato. Esempio di come la cultura e lo spettacolo vadano di pari passo con il turismo, producendo economia per l’intero comprensorio, la Summer Arena ha nei suoi pochissimi anni di vita agguantato traguardi notevoli. A partire dalle programmazione, della Esse Emme Musica, che ha già saputo fare arrivare nella Perla dello Ionio artisti del calibro di Fedez e J-Ax – che hanno proprio inaugurato la struttura con un’anteprima in esclusiva nazionale della collaborazione che di lì a qualche mese li avrebbe portati in tour in tutta Italia – e poi ancora i tre giovani cantanti de Il Volo, Fiorella Mannoia, Francesco Renga, Mario Biondi, Gianna Nannini, Nek, Marracash e Gue Pequeno, Benji e Fede, Mannarino, Capossela, i Nomadi, per citarne qualcuno. Con un portfolio simile, la Summer Arena si è in breve tempo imposta a livello nazionale come unico riferimento per i grandi show dal vivo dell’estate calabrese, e non solo.