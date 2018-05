Siderno (RC), l’1 giugno la presentazione del libro di Tiziana Marzano

Condividi

Un romanzo ambientato negli anni ’80, periodo di grandi sconvolgimenti politici internazionali e di buona musica, nel quale la vicenda personale di un giovane giornalista della provincia meridionale s’intreccia col quadro rinnovato della politica mondiale.

“Gorbaciov, ti voglio bene” di Tiziana Marzano (2018, Algra editore) è il romanzo d’esordio della giovane sidernese che lavora nel mondo della cultura, occupandosi dell’editing dei manoscritti di autori nazionali e internazionali.

E a furia di correggere e rivedere le bozze, evidentemente, a Tiziana Marzano è venuta voglia di scrivere un libro tutto suo. Una storia avvincente e coinvolgente, con dialoghi autentici e un filo di nostalgia per il tempo in cui i partiti “liquidi” non esistevano e c’era ancora spazio per i sogni, per la passione e per l’ideologia. Sia ben chiaro, la figura di Gorbaciov c’entra in maniera marginale nel racconto che non è un romanzo a sfondo politico. Ma inquadra perfettamente un’epoca nella quale si svolgono i fatti narrati.

“Gorbaciov ti voglio bene” verrà presentato venerdì I giugno nel giardino della biblioteca comunale “Armando La Torre” di via Reggio, 1 a Siderno, grazie all’organizzazione curata dallo spazio culturale “MAG. La ladra di libri” e dall’associazione “Amici del Libro e della Biblioteca” presieduta da Cosimo Pellegrino.

Gianluca Albanese dialogherà con l’autrice.