Reggio Calabria – Presentazione del volume di Francesco Pira e Andrea Altinier

L’Associazione Giornalisti Reggini in collaborazione con “Incontriamoci Sempre”, presenterà giovedì 31 maggio alle ore 17.30 presso (Stazione Ferroviaria Santa Caterina) a Reggio Calabria, il volume firmato dai docenti universitari Francesco Pira e Andrea Altinier.

Il libro, incentrato su una problematica particolarmente attuale, permette agli autori di illustrare il fenomeno tra appeal, flussi, viralità, velocità, crossmedialità e forza e di indicare soluzioni studiate e concrete per arginare tale fenomeno.

All’evento parteciperà il Presidente dell’Associazione Incontriamoci Sempre, Pino Strati, e l’Autore del Volume Francesco Pira che dialogherà con i rappresentanti dell’Associazione Giornalisti Reggini.

“È un progetto – dichiarano i professori Francesco Pira e Andrea Altinier – che parte non solo dall’amore verso la comunicazione, ma da un lavoro di analisi e ricerca durato quasi due anni per individuare case history, teorie nuove, ricerche sui trend e sul consumo dei media per accendere le luci su un mondo in costante cambiamento e che richiede sempre più competenza e professionalità. I media tradizionali non sono morti, ma si possono salvare solo puntando su qualità, inchieste e approfondimento” .

Un libro scritto e pensato non solo per gli studenti, ma anche per tutti quelli operatori della comunicazione e dell’informazione che ogni giorno operano in un settore sempre più complesso e articolato. Un testo che nella sua prefazione porta la firma del Professor Mariano Diotto, Direttore del Dipartiment di Comunicazione dell’Università Salesiana di Venezia e Verona IUSVE, responsabile della collana Comunicazione, marketing e new media che ospita l’opera.