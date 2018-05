Reggio Calabria, Occhipinti UDC: “Serve visione per orientare strategie del Comune”

Condividi

“Reggio Calabria deve darsi una visione verso la quale orientare le strategie di azione dell’ Amministrazione Comunale, per creare sviluppo e nuove opportunità di lavoro non solo per i giovani ma anche per chi il lavoro lo ha perso a causa di una crisi devastante”.

E quanto afferma Riccardo Occhipinti UDC.

“Dobbiamo scommettere su Reggio Calabria Città Metropolitana, sul turismo e sulla cultura; sulla innovazione e sugli scambi commerciali e culturali. Serve un grande patto per il lavoro da siglarsi tra istituzioni, imprese, operatori culturali, mondo delle professioni, mondo della ricerca e dell’innovazione. Un nuovo modello di sviluppo che sia il frutto della concertazione per programmare ed attuare investimenti pubblici e privati, creare un gruppo di lavoro qualificato che, sulla scorta delle strategie di sviluppo proposte dall’amministrazione, possa porre in essere azioni in grado di attrarre nuovi investimenti sia pubblici che privati.

Ogni azione prevista dovrà fondarsi sulle peculiarità del territorio Reggino.

e per iniziare, – continua ancora Occhipinti – dobbiamo mettere in moto il cuore della Città: L’AEROPORTO e Il PORTO.

Urge avviare la macchina organizzativa e puntare in alto.

In questi anni l’attuale amministrazione comunale sembra aver dormito!

Ma ora basta!

Si sta avvicinando la stagione estiva e c’è bisogno di interventi immediati; il lungomare bellissimo ed invidiato da tutti è abbandonato; il porto adibito solo a centro di accoglienza per immigrati; ma non valorizzato assolutamente per fare arrivare i turisti!

Non possiamo più permettere a nessuno di bloccare o meglio di non avviare tutti quei processi utili a risollevare un’ economia locale in ginocchio; un aeroporto che non decolla – forse per volontà di qualcuno ma spero di no -, ma comunque ciò che spaventa la cittadinanza reggina è la palese freddezza dell’attuale classe politica. Si potrebbero avviare dei nuovi voli per il Marocco di cui abbiamo una corposa comunità oramai stabilizzata da tempo; un’altra Indiana che sta crescendo sempre più, e non dimentichiamoci della comunità Rumena, Ucraina, Filippini ecc.

E poi ripristinare il volo per MALTA unica meta vicina alla nostra Regione dove si parla la lingua Inglese, dove si potrebbero avviare dei percorsi formativi per i nostri concittadini che intendono imparare la lingua inglese e avviare un interscambio culturale”.