Reggio Calabria – Lunedì incontro del consigliere Pasqua (Gruppo Misto)

Condividi

Il Consigliere regionale Vincenzo Pasqua (Gruppo Misto) ha indetto una conferenza stampa per lunedì 4 giugno, alle ore 11,30 nella sala ‘Giuditta Levato’ di Palazzo Campanella. All’ordine del giorno dell’incontro con i giornalisti, i contenuti di una mozione sul tema:

“Avvio di negoziato con il Governo per la sottoscrizione di un’intesa ex art. 116, comma terzo della Costituzione per l’Autonomia differenziata”.

“L’iniziativa – afferma Vincenzo Pasqua – è motivata dall’esigenza di ottenere un’autonomia differenziata per la Regione Calabria, capace, in quanto tale, di consentire una gestione diretta di risorse finanziarie e umane connesse alle competenze legislative ed amministrative assegnate e/o trasferite, e ritenute di fondamentale importanza per la crescita e lo sviluppo socio – economico della Regione. Appare doveroso, dunque, procedere secondo i modi e nei limiti dettati dal combinato disposto delle norme costituzionali e che, il trasferimento delle competenze dallo Stato alla Regione avrà decorrenza contestuale con l’effettivo trasferimento delle risorse finanziarie, umane, strumentali ed organizzative”.