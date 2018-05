Reggio Calabria, Forza Italia: “Rischio emergenza sanitaria”

Condividi

“La tracotanza di un’amministrazione incompetente, si sta oggi, drammaticamente, tramutando in un’emergenza sociale e sanitaria che lascia sprofondare la città ed i suoi abitanti sotto i cumuli della propria immondizia”. Lo scrive in una nota il gruppo Consiliare Forza Italia che aggiunge: “Nell’estate del ‘73 Napoli visse le giornate della paura, quando fu colpita da contagi ed epidemie ed oggi, estate del 2018, Reggio Calabria che non è sicuramente a quei livelli, si trova totalmente impreparata ad affrontare una simile emergenza sporcizia ed ignorarne gli eventuali rischi per la popolazione, o peggio sottovalutarli, è da sconsiderati. Cumuli di rifiuti stanno ormai proliferando in ogni angolo della città ed il Sindaco ed i suoi Assessori hanno ben pensato di poter affrontare l’emergenza togliendo addirittura i cassonetti della raccolta anche dal centro storico, ultimo baluardo della città “metropolitana” contro l’immondizia selvaggia. Una lucida follia perpetrata da burocrati incapaci e avallata da Amministratori improvvisati che, evidentemente, fra un selfie e l’altro, si sono studiati una forma creativa di raccolta differenziata, ignorando la più banale delle esigenze locali dettate dai numerosi cortili residenziali, dai multipli appartamenti e dalle cooperative chiuse da metri di recinzione.

Un sistema inventato senza alcuna concertazione operativa e, soprattutto, senza la più piccola previsione sulle conseguenze che avrebbe prodotto sulla città e sui suoi abitanti, costretti al mattino, nel migliore dei casi, a raggiungere le periferie per non lasciare i propri rifiuti in balia di animali randagi (altra piaga ignorata).

Un piano talmente fallimentare da indurre gli inquilini di Palazzo San Giorgio, nel vano tentativo di autoassolversi come sempre, di prendersela con i soliti cittadini “incivili” che, sprovvisti di mastelli e cassonetti, e non potendo migrare verso zone più “civili”, si trovano costretti a lasciare sul posto degli ex-cassonetti la propria immondizia.

Ricordiamo ancora tutti, con magra consolazione, il beffardo e maleducato video del pacco natalizio che Falcomatà dedicò ai propri cittadini e che oggi, purtroppo, è diventato un PACCONE. Nel tentativo estremo di far ragionare questa Giunta comunale, avevamo concordato personalmente con l’assessore competente Muraca, la convocazione della Commissione comunale di Controllo e Garanzia dove, accompagnato dal dirigente al ramo, avrebbe potuto confrontarsi sulle criticità della “raccolta creativa” accolta senza riflessione dai suoi uffici ma dettata dall’ AVR, con la benedizione del Sindaco. Ed invece, nella consolidata e sgarbata abitudine di non comunicare per tempo l’assenza, né la dirigente e né l’assessore Muraca hanno inteso onorare la convocazione, disertando ed offendendo ancora una volta l’istituzione comunale volta a tutelare l’interesse dei cittadini.

Ancora una volta, l’assessore Muraca ha mostrato tutta l’arroganza di un’amministrazione comunale distante anni luce dalla comunità e sempre pronta a calpestare le regole basilari della democrazia e della civile convivenza.

Avremmo voluto chiedere a Muraca perché, con i costi esorbitanti di un servizio di raccolta differenziata porta a porta che impone al Comune di Reggio l’obbligo di versare annualmente al gestore AVR ben 40 milioni di euro con risultati davvero molto modesti sotto il profilo del decoro e dell’igiene pubblica, ancora non si riesca a realizzare quell’obiettivo autentico che è rappresentato dalla diminuzione considerevole della tariffa TARI che grava sui reggini, tanto strombazzato in questi ultimi anni da questa fallimentare Giunta, ma sempre disatteso ?

La verità è che questo sistema di gestione è bilanciato ed equilibrato soltanto per i piccoli centri ed è stato adottato con ostinazione, volutamente ignorando alternativi, efficienti e più parsimoniosi sistemi di gestione in uso nelle grandi città o in importanti aree del nostro Paese che restituiscono ai cittadini una importante quota economica degli sforzi di differenziazione degli stessi rifiuti solidi urbani.

Cosa che l’attuale sistema del PaP così concepito non realizza e non potrà mai realizzare. E non ci si dica che la differenza in aumento delle risorse impiegate per mettere in piedi questo sistema PaP è tutto rivolto allo spazzamento delle strade, perché ciò vorrebbe dire che, oltre agli insulti gratuiti lanciati per inciviltà, gli attuali amministratori non avrebbero pudore alcuno nel continuare a sbeffeggiare l’intera e vessata cittadinanza.

Al sindaco Falcomatà ricordiamo una celebre frase del filosofo Lucio Anneo Seneca: “Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare.”