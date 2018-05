“Pentimele, un parco per la collina”, domani il Convegno a conclusione della Mostra

Condividi

“Sarà l’occasione molto importante e da non sciupare – spiega Nicoletta Palladino, Presidente del

Circolo Legambiente di Reggio Calabria – per tirare le fila di una discussione approfondita scaturita dalla

mostra e che si è alimentata di molti e variegati contributi apportati nel corso delle visite dei cittadini e dei

laboratori sociali”.

Infatti, sul tema del Parco Urbano all’Urban Center in queste due settimane si sono confrontati, in uno

spirito propositivo encomiabile, dirigenti e iscritti agli ordini professionali, rappresentanti di associazioni,

tecnici, giovani amministratori e cittadini. Unica nota dolente, auspicabilmente non indicativa di un preciso

atteggiamento, l’inadeguato interesse rispetto all’iniziativa dimostrata dalla rappresentanza politica,

naturalmente con alcune lodevoli e qualificate eccezioni e con la possibilità che ci sia un recupero d’attenzione

in occasione del convegno finale e nel corso degli auspicabili sviluppi successivi.

Al convegno presso il salone di Palazzo Alvaro, sede della Città Metropolitana, prenderanno parte

rappresentanti di punta del Comune e della Città Metropolitana, a partire dal Sindaco, accanto a quelli

dell’Ente Parco Nazionale d’Aspromonte, dell’Università Mediterranea, della Soprintendenza Archeologica,

Belle Arti e Paesaggio, della Camera di Commercio e del mondo associativo cittadino. La relazione

introduttiva sarà tenuta da Lidia Liotta, del comitato scientifico di Legambiente e a suo tempo componente

della Giuria del Concorso Internazionale.

Uno spazio particolare sarà riservato all’illustrazione dei tre progetti classificatesi ai primi tre posti a

conclusione dell’iter concorsuale nel 2001 (da quello vincitore realizzato dal gruppo coordinato dal noto

architetto Franco Purini, a quello del gruppo di Daniele Colistra, secondo classificato e, infine, al terzo del

gruppo guidato da Paolo Portoghesi). Va ricordato che all’Concorso parteciparono ben 17 gruppi di progettisti

anche di fama internazionale.

La speranza è che dall’iniziativa, che per Legambiente e Ordine degli Architetti, oltre al valore in sè

rappresenta “un servizio alla collettività” possa prendere il via concreto alla realizzazione tanto agognata del

Parco Urbano sulla Collina di Pentimele, secondo criteri di razionalità, senza improvvisazioni, utilizzando

soprattutto le formidabili opportunità dei finanziamenti europei, e partendo dal prezioso patrimonio progettuale

del Concorso in possesso al Comune.