Ninni Bruschetta al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro

Attore, regista e sceneggiatore: Ninni Bruschetta è uno degli artisti italiani più richiesti e amati e, nei prossimi giorni, sarà al Cinema Teatro Comunale di Catanzaro per un triplice evento.

Si inizierà giovedì 31 maggio, alle ore 18.30, con la presentazione del suo libro, “Manuale di sopravvivenza dell’attore non protagonista” dove, con disincantata e tagliente sincerità, racconta le sue esperienze teatrali, televisive e cinematografiche, mettendo a nudo la realtà del dietro le quinte e svelando i retroscena di questo ambiente artistico.

Venerdì, alle ore 20.30, verrà proiettato “La prova”, il docufilm diretto da Bruschetta nel quale l’artista descrive la potenza linguistica e narrativa di Shakespeare che considera “moderno ed eterno”.

Non finisce qui: dal primo al tre giugno, Ninni terrà una intensa master class di recitazione dove, tra le varie opportunità, i partecipanti avranno modo di studiare e mettere in scena l’Amleto, testo sacro per Bruschetta.

Tutti gli appuntamenti si terranno, ovviamente, al Comunale. Un modo speciale di approfondire il meraviglioso mestiere dell’attore e il mondo del Teatro.