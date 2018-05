Messina – Seminario formativo sulla “gestione dei servizi pubblici”

Condividi

Nell’ambito del ciclo di seminari dedicati alla disseminazione del “Progetto di Ricerca e Sviluppo per Implementazione check-up Fiscale e Formazione-Finanziata”, si è tenuto oggi, a Palazzo Zanca il seminario formativo sul tema “La gestione dei servizi pubblici locali e l’esercizio della governance degli Enti locali nei riguardi delle proprie società partecipate”. I lavori, introdotti dal segretario generale e direttore generale, Antonio Le Donne, sono stati divisi in due fasi. La prima, incentrata di mattina, essenzialmente di carattere seminariale ed orientata ad affrontare compiutamente le tematiche dei modelli gestionali dei servizi pubblici locali e dei servizi pubblici strumentali, alla luce della riforma Madia, con un particolare focus sugli strumenti di governance che l’Ente Locale deve obbligatoriamente esercitare sulle stesse, con particolare riguardo al modello della Società “in house” e della Società mista pubblico-privata. Queste tematiche sono state trattate facendo anche un parallelo con l’esperienza compiuta dell’attuale Amministrazione comunale di Messina nel proprio territorio di operatività (buone pratiche e criticità). La seconda fase, nel pomeriggio il seminario prosegue con una tavola rotonda tra i soggetti regionali coinvolti sul tema dei servizi pubblici e delle società pubbliche (sia in bonis che in crisi finanziaria) – tra gli altri Regione Siciliana, Organizzazioni sindacali, rappresentati delle imprese e degli Enti Locali, Esperti del Settore, per uno scambio e una comparazione delle varie esperienze maturate in Sicilia ed in Italia, con l’obiettivo di creare una più ampia piattaforma di dialogo e confronto utile all’individuazione ed all’implementazione di soluzioni strategiche ed operative alle problematiche oggi presenti nel Settore.