Locri (RC) – Concluso il progetto “lotta all’obesità infantile” del Rotary Club

Mercoledi 29 maggio si è concluso con l’apposizione di pannello ricordo presso L’Istituto Comprensivo di Roccella J. in presenza della D.S. Prof.ssa Maria Giuliana FIASCHE’ il progetto “lotta all’obesità infantile” del Rotary Club di Locri.

L’iniziativa promossa dal Presidente 2017-2018 Dr. Francesco Asprea, ha visto impegnati il Maestro e campione mondiale di arti marziali Vincenzo Ursino, leader del progetto e responsabile del modulo dedicato all’attività sportiva, ed il responsabile del servizio di prevenzione dell’Asp di Reggio Calabria, esperto di nutrizione, Dr. Giuseppe Mirarchi per la parte medico-nutrizionale.

I due moduli avviati nel mese di marzo hanno consentito ai bambini, di prendere piena consapevolezza di una migliore fruibilità delle funzioni motorie-cognitive del proprio corpo con esercizi specificamente mirati, in un clima di gioco e divertimento.

Con il modulo dedicato alla cura dei sani principi dietetici e delle buone abitudini alimentari, i bambini hanno potuto rafforzare ed integrare le loro conoscenze nel perfezionare il rapporto con il cibo, sempre più necessario per agire preventivamente sulle principali cause di obesità infantile, prendendo atto che ciò contribuirà ad avere in futuro adulti con minori rischi per malattie metaboliche e cardiovascolari.

Il Presidente del Rotary Club di Locri, dr. Francesco Asprea, unitamente al successore Dr. Giuseppe Mirarchi, entrambi da sempre attenti alle problematiche della salute minorile, hanno deciso la prosecuzione del progetto in altre scuole del comprensorio e vista la validità del progetto stesso altri club rotariani hanno aderito al “Format” realizzato dal Leader Vincenzo Ursino proponendolo in varie scuole del territorio calabrese.