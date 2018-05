Lavori alle cabine elettriche sulla A2 in provincia di Reggio Calabria

Condividi

Per consentire i lavori di allaccio definitivo/attivazione delle nuove cabine elettriche a servizio delle gallerie ricomprese tra gli svincoli di Bagnara – Scilla – S. Trada dell’A2 Autostrada ‘del Mediterraneo’ da parte di Enel Distribuzione, saranno possibili alcune interruzioni di energia elettrica nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le ore 16:00 fino al 30 giugno 2018.

Le gallerie interessate dal suddetto disservizio, in relazione alle interruzioni programmate e progressivamente attuate da Enel, saranno in particolare la Galleria ‘Fontanella’, la Galleria ‘Bagnara’, la Galleria ‘San Giovanni’, la Galleria ‘Brancato Sud’ e la Galleria ‘Monacena’ in provincia di Reggio Calabria.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti “Pronto Anas” è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito, 800 841 148.