Inchiostri D’autore a Lamezia Terme

“Inchiostri d’Autore” è la rassegna voluta dalla Grafichéditori, dedicata ai libri stampati dalla casa editrice, che mira a valorizzare, non solo le opere degli autori ma anche i luoghi di lavoro, come la tipografia che nei tempi andati era vista come “luogo di cultura”, dove gli scrittori si rifugiavano per la correzione delle bozze, la stesura del libro, dove, il libro che nasceva nella mente dell’autore, vedeva la luce appunto la tipografia, memoria di passato e, ancora oggi, fucina di futuro.

Presso la sede della tipografia, in via del progresso, 200, saranno presentati, venerdi 1 giugno, i libri “MagiAliena”, romanzo, opera prima di Gaetano Felicetto, e “Tra mare e cielo, istantanee emotive”, raccolta di poesie e di immagini, di Mariannina Amato.

Discuteranno con gli autori Felice Molinaro, Sindaco di Serrastretta e Tommaso Attanasio, presidente Sezione Aurea di Lamezia Terme.

Albino Cuda e Giancarlo Davoli ospiti della serata