Gioia Tauro (RC) – Fiaccola della Giustizia e della Legalità

Condividi

Lunedì 4 giugno alle ore 16 presso la Casa del Laicato a Gioa Tauro, l’iniziativa “La Fiaccola della Giustizia e della Legalità” promossa dal progetto “Costruire Speranza 2”, in collaborazione con la Caritas italiana, Progetto Policoro, e con il sostegno dalla Conferenza Episcopale Calabra. La Fiaccola della Giustizia e della Legalità arriverà nella diocesi di Oppido M. e per tutta la settimana ci saranno doversi momenti di riflessione, incontro e preghiera in tutto il territorio diocesano.