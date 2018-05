Disagi Strada Provinciale Belcastro-Petronà,il presidente Bruno:”sopralluogo tecnico

Le segnalazioni relative alle criticità che interessano la Strada provinciale che dal bivio di Botricello conduce a Belcastro a Petronà, indirizzate all’attenzione del presidente della Provincia di Catanzaro, Enzo Bruno, si inseriscono nel quadro complessivo della viabilità provinciale su cui l’Ente intermedio intende intervenire predisponendo un piano di interventi, realizzabile in seguito alla prossima approvazione del bilancio di previsione. “Nel registrare le questioni di criticità sollevate dalla Pro Loco di Belcastro, comprendiamo che ci sono territori che soffrono anche a causa di criticità risalenti nel tempo – afferma il presidente Bruno –. La viabilità è una delle funzioni fondamentali attribuite al nostro Ente dalla legge di riordino degli Enti locali che ha fortemente ridimensionato i margini di manovra economica e organizzativa. In questi anni caratterizzati da pesanti tagli ai trasferimenti statali che hanno fortemente ridotto le nostre capacità di intervento abbiamo cercato di razionalizzare le risorse utilizzando come principio l’urgenza e la sicurezza, nel massimo rispetto delle esigenze e delle prerogative di tutti i territori. Nel comprendere, quindi, il disagio della comunità interessata dalle criticità della Strada provinciale che dal bivio di Botricello conduce a Belcastro a Petronà, assicuriamo che le segnalazioni saranno tenute in considerazione e che per rendermi conto in maniera ancora più approfondita ella situazione – conclude il presidente Bruno – nei prossimi giorni mi recherò personalmente, e assieme ai tecnici del Settore Viabilità, sul posto per un sopralluogo”.