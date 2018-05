Cs CONFSAL: Sì a un governo politico per i lavoratori, le famiglie e le imprese

Condividi

Sì a un governo politico che compia le scelte urgenti richieste dalla grave situazione sociale ed economica del Paese.

“L’Italia non ha bisogno di un’altra campagna elettorale ma di una forte assunzione di responsabilità da parte di tutti i soggetti costituzionali e politici affinché, attraverso una maggiore sintonia, si giunga a dare al Paese un governo espressione delle forze politiche presenti in parlamento. Un governo che abbia, dunque, la forza per compiere le scelte economiche e sociali necessarie a fronteggiare l’attuale situazione” ha dichiarato il segretario generale della Confsal, Angelo Raffaele Margiotta.

Il segretario della confederazione autonoma ha aggiunto: “A tal fine, la Confsal, caratterizzata da un pensiero indipendente e privo di legami ideologici, è pronta, in un fattivo confronto con il nuovo esecutivo, a dare un contributo di idee e di proposte in merito a temi decisivi, quali il lavoro e la sicurezza sul lavoro, la crescita e lo sviluppo economico, il fisco e la previdenza”.

La Confsal auspica il superamento dell’attuale stallo politico, non vedendo ad oggi nessuna emergenza democratica. Margiotta esprime “netta contrarietà ad alcune dichiarazioni di diverse parti sociali che stanno ingenerando contrapposizioni tra organi costituzionali, quali la Presidenza della Repubblica e il Parlamento, entrambi pilastri imprescindibili della nostra democrazia”.

Annalisa Scalco, responsabile ufficio stampa