Cosenza – Percorso di rigenerazione urbana nel quartiere Rivocati

Venerdì 1 Giugno partirà il progetto di rigenerazione urbana promosso dall’Associazione di Volontariato Teatrino Clandestino Sud in collaborazione con l’Associazione culturale Emergenti Visioni.

Appuntamento alle 10.00 presso la Villa Nuova, dove gli alunni della Scuola primaria Emma Tavolaro di Via Milelli parteciperanno alla lettura animata di albi illustrati, saranno guidati in una escursione all’interno della Villa stessa per il riconoscimento delle specie arboree presenti e, per concludere, saranno coinvolti in una serie di giochi all’aperto.

Al pomeriggio per le 17.00 appuntamento nella traversa tra Via S.Martino e Via Pasurio, davanti l’ex sportello IoCittadino dove avrà luogo una breve performance sul recupero di un aiuola pubblica dal titolo eloquente “Zappa e poesia”.

Alle 18.00, nella stessa piazzetta, selezione musicale a cura dell’etichetta discografica La Stanza dei Fantasmi.

Realtà coinvolte: Street art School Cosenza, Associazione Rigenerazione.

Il tutto sarà condito da un piccolo spuntino conviviale, si invitano i partecipanti a munirsi di generi alimentari, evitando l’usa e getta e di dare sostegno alle attività commerciali presenti in zona.

Il percorso di rigenerazione urbana, che interessa la zona indicata, è finalizzato alla nascita di un vero e proprio centro esperienziale dedicato ai minori: un luogo da dedicare alla sperimentazione di pratiche innovative di cittadinanza attiva e inclusione sociale, all’ideazione di percorsi urbani sicuri e a misura di bambino, nonché di spazi dedicati al gioco e all’apprendimento.

La cittadinanza è invitata a partecipare, proporre e intervenire al dibattito pubblico che si terrà dalle ore 20.00 presso l’ex sportello IoCittadino.

L’incontro di presentazione del progetto si terrà presso l’aula magna del Liceo Lucrezia della Valle di Cosenza in data 31 maggio ore 11.00 ci scusiamo per l’errata corrige presente in locandina.

Seguiteci sulla nostra pagina facebook “Mammutti”, che tradotta dal dialetto cosentino significa “Mi spingi per favore” ed è proprio di una vostra spinta che abbiamo bisogno.