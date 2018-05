Cosenza – Giornata di formazione e networking sulle tecnologie 4.0

Condividi

#OpenPID è una giornata di formazione e networking sulle tecnologie 4.0 – rivolta a imprese, studenti e futuri imprenditori in programma venerdì 8 giugno alla Camera di Commercio di Cosenza.

Nell’arco della giornata sarà possibile assistere a due sessioni formative, dedicate rispettivamente ai servizi (commercio e turismo) e al manifatturiero, con esperti nazionali ed imprese impegnate nella transizione 4.0. Inoltre, grazie alla presenza delle imprese selezionate tramite la manifestazione di interesse aperta fino al 4 Giugno 2018, sarà possibile scoprire come l’innovazione tecnologica in ottica 4.0 possa portare benefici alle imprese di tutti i settori economici.