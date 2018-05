Cooperativa Stella del Sud: nuovi servizi per i cittadini

Condividi

La cooperativa sociale Stella del Sud ha attivato un nuovo servizio per i cittadini aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 11:00 e dalle 16.00 alle 17.00. Si tratta del Centro Unico di Prenotazione in sincronismo con l’Asp Vibo Valentia. Tutti gli interessati potranno recarsi presso la sede della cooperativa, in Via Gian Giacomo Martini 10 qualora volessero prenotare visite all’interno del distretto sanitario. Il tutto è stato possibile dopo la firma della convenzione con l’Azienda Sanitaria Provinciale di Vibo Valentia. Presso lo sportello CUP sarà possibile prenotare, gratuitamente, visite specialistiche, prestazioni ambulatoriali ed esami di diagnostica strumentale erogati dai Presidi ospedalieri e dai Poliambulatori Vibonesi e per compiere le prenotazioni sarà necessario munirsi della prescrizione medica. Un nuovo servizio per la comunità e soprattutto per quei cittadini impossibilitati nel prenotare le visite nei vari presidi, considerando che il piccolo centro delle Pre Serre ha una media età superiore ai 65 anni. Per la Stella del Sud è un nuovo servizio sociale dopo l’Home care premium e i vari progetti riservati all’integrazione dei migranti.

Le dichiarazioni del Presidente Nicola Marchese: “Apriamo ancora una volta le nostre porte ai cittadini, in particolare chi ne avesse bisogno. Con una popolazione anziana e la nuova tecnologia che ormai investe tutti gli enti pubblici, considerato il disagio che potrebbe causare, abbiamo pensato di tendere una mano e mettere a disposizione la struttura e persone che siano in grado di prestare assistenza”.