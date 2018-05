CONSUNTIVO 2017,SERVIZI E FINANZIAMENTI – BELCASTRO: RISULTATI BUON GOVERNO LOCALE

Condividi

Rispetto al continuo taglio di trasferimento dallo Stato agli enti locali il buon governo dei territori non può che misurarsi attraverso la capacità delle classi dirigenti locali di individuare e gestire al meglio le diverse opportunità derivanti dalle fonti di finanziamento extra bilancio comunale. Con questo metodo e con questi obiettivi condivisi, intercettare e soprattutto saper recuperare e spendere risorse importanti progettando e mettendo in atto lo sviluppo sostenibile della città e l’innalzamento ulteriore della qualità dei servizi al cittadino, soprattutto delle categorie più fragili, continua a rappresentare una delle priorità della nostra squadra politico-amministrativa.

È quanto dichiara il Sindaco Nicola BELCASTRO esprimendo a nome della Giunta soddisfazione per l’approvazione da parte dell’ultimo Consiglio Comunale del Conto Consuntivo 2017 ed annunciando, nei prossimi giorni, un’iniziativa pubblica finalizzata a condividere con la città i risultati conseguiti nei primi due anni del mandato in corso ed in prospettiva i progetti dell’azione di governo dei prossimi mesi ed anni. Pareggio, risultati su più fronti, qualità elevata dei servizi e numerosi finanziamenti ottenuti grazie ai quali saranno realizzate importanti opere ed infrastrutture già nel corso del 2018.

Sono, questi, i passaggi principali ribaditi e scanditi anche nella relazione sul Consuntivo per l’Esercizio 2017 del vicesindaco Isabella MADIA che ha colto l’occasione per sottolineare ed elogiare la capacità progettuale e sinergica degli uffici comunali. Tutte le risorse sono state utilizzate per i residui attivi e le anticipazioni di cassa, che sono state azzerate con l’incasso dell’Imu a fine anno, sono servite solo per garantire servizi di natura ordinaria. Il Consiglio Comunale ha nominato inoltre il nuovo revisore dei conti per il triennio 2018-2020 (Mariarosaria Alessandra BIANCO). Particolare attenzione – ha fatto rilevare la Presidente del Consiglio Barbara CERENZIA – è stata riservata all’attività dei servizi sociali messe in atto in collaborazione con la COPROSS: dai vaucher che hanno sostituito i contributi per le famiglie indigenti al bonus tributo per chi versa in condizioni di difficoltà nel pagamento dei tributi, fino alla gestione del servizio mensa e trasporto scolastico. Numerose, infine, sono state le iniziative in termini di lavori pubblici, senza considerare il significativo numero di progetti realizzati dai dipendenti del settore che hanno garantito risparmi per l’ente. Tra le azioni realizzate e in fase di predisposizione, la gara per l’affidamento delle TERME, la gara project pubblica amministrazione, il progetto di riqualificazione della discarica CHIANETTE