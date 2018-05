Catanzaro – Seminario “Dalla crisi aziendale all’impresa”

Condividi

Unioncamere Calabria – Desk Enterprise Europe Network, in collaborazione con Legacoop Calabria ed i partner della task force regionale “In Calabria”, promuove il seminario dal titolo “Dalla crisi aziendale all’impresa”.

Nel corso del seminario si parlerà di gestione della crisi di impresa, verranno presentate le opportunità di recupero di imprese che versano in una condizione di crisi da parte degli stessi lavoratori, le cosiddette imprese di Workers buyout, sarà illustrata la Legge 49/85 “Marcora” che rappresenta un aiuto da parte del Ministero dello Sviluppo Economico per promuovere la nascita e lo sviluppo delle imprese cooperative.

L’importante iniziativa si rivolge a imprenditori, consulenti aziendali, commercialisti ed esperti contabili, esponenti delle associazioni di categoria e del terzo settore, semplici cittadini con l’obiettivo di promuovere e divulgare azioni informative finalizzate al recupero delle aziende in crisi così da favorire il mantenimento dei livelli occupazionali e del tessuto produttivo regionale.

“È noto, anche la crisi può rappresentare una opportunità – chiosa Maurizio Ferrara, Segretario Generale di Unioncamere Calabria – basta dotarsi dell’approccio corretto nel costruire piani di risanamento aziendale, individuando le strategie migliori ed inquadrando gli strumenti giuridici idonei per la gestione del cambiamento.

La sinergia operativa che abbiamo stabilito con Legacoop Calabria e con la task force regionale “In Calabria”, in occasione di questo importante evento, ci consente di offrire ai partecipanti una visione integrata di tutte le leve a disposizione delle imprese per superare e risolvere positivamente una condizione di crisi attraverso ad esempio l’ausilio della forma cooperativa. Unioncamere Calabria – conclude Ferrara – stringe alleanze con il mondo delle associazioni di categoria in sinergia con la Regione Calabria per il bene delle imprese.”

“La rete strutturata e le iniziative messe in campo dalla Task Force Regionale “In Calabria” – afferma Claudio Liotti, Presidente Reggente Legacoop Calabria – rappresentano un modo nuovo e sinergico per agire, puntando a creare condizioni migliori di sviluppo imprenditoriale nella nostra regione. Questo passa anche attraverso i processi della conoscenza e l’iniziativa del 07 giugno p.v. vuole offrire sui temi del workers buyout una puntuale informativa sugli aspetti operativi della Legge 49/85, conosciuta come Legge Marcora. A farlo sarà il Dott. Maurizio De Santis del Consiglio di Amministrazione della Compagnia Finanziaria Industriale. La legge rappresenta uno strumento fondamentale per i lavoratori che, organizzandosi in società cooperativa, possono rilevare, ove persistano le condizioni, una azienda in crisi.

In Italia sono innumerevoli le iniziative di questa natura che hanno salvato l’impresa e difeso i livelli occupazionali. In Calabria questo strumento è stato, a tutt’oggi, scarsamente utilizzato. Eppure situazioni di crisi aziendali nella nostra regione, purtroppo, sono frequenti. Si tratta di avere contezza degli strumenti ed interfacciarli con le esigenze provenienti dai territori regionali. La Task Force con questa iniziativa vuole dare un contributo in questa direzione e Legacoop Calabria offrire le proprie competenze per la promozione ed il sostegno alle cooperative di workers buyout.”

Il programma del seminario prevede l’avvio dei lavori con i saluti istituzionali del Segretario Generale di Unioncamere Calabria, Maurizio Ferrara a cui seguiranno gli interventi di Enrico Mazza, Coordinatore della task force regionale “In Calabria”; Claudio Liotti, Presidente Reggente Legacoop Calabria; Maurizio De Santis, Responsabile Nazionale Cooperative Industriali e promozione WBO Legacoop Produzione&Servizi – CdA C.F.I. Cooperazione Finanza Impresa. Le conclusioni della mattinata seminariale saranno affidate ad Angela ROBBE, Assessore Regionale al Lavoro, Formazione e Politiche Sociali.