Catanzaro – Dal 4 giugno calendario diserbo e lavaggio strade e carrellati

Da lunedì 4 giugno partiranno le operazioni di diserbo, spazzamento meccanizzato, lavaggio strade e lavaggio carrellati in tutto il territorio del capoluogo.

Lo ha annunciato l’assessore all’ambiente, Domenico Cavallaro, specificando che gli interventi, concordati dall’amministrazione comunale con la società Si.Eco., riguarderanno l’intero territorio del capoluogo in base a un calendario ben preciso.

“Sarà fondamentale che anche i cittadini collaborino per la perfetta esecuzione dei lavori che verranno realizzati nelle ore notturne, lasciando libere le strade per come previsto nelle ordinanze e vuoti i carrellati non oggetto di conferimento nei giorni indicati”, ha sottolineato il delegato della giunta Abramo.

Lunedì 4 giugno (dalle ore 24 fino alle ore 6), si inizierà con i quartieri Lido, Giovino e Sala. Il calendario delle operazioni, indicato di seguito in modo sintetico, verrà ricomunicato di settimana in settimana. In collaborazione con il comando di Polizia locale saranno emanate anche le relative ordinanze per il divieto di sosta nelle aree interessate, di volta in volta, dal servizio.

Il programma del lavaggio strade dovrebbe essere completato, da calendario, entro lunedì 9 luglio.

LIDO, GIOVINO E SALA 4 GIUGNO

BARONE E SANTA MARIA 5 E 6 GIUGNO

SALA 7 GIUGNO

LOCALITA’ FORTUNA 8 GIUGNO

LOCALITA’ CORVO 9 GIUGNO

CAVA E S. JANNI 11 GIUGNO

GUGLIA 12 GIUGNO

CAMPAGNELLA E SIGNORELLO 13 GIUGNO

CENTRO STORICO 12, 13, 14, 15, 18, 19 E 20 GIUGNO

VIALE DE FILIPPIS E VIADOTTO BISANTIS 21 GIUGNO

VIALE DEI NORMANNI 22 GIUGNO

VIALE DEI BIZANTINI 25 GIUGNO

SIANO 26 GIUGNO

MATER DOMINI E GAGLIANO 27 E 28 GIUGNO

STADIO E SAN LEONARDO 28, 29 GIUGNO E 2 LUGLIO

PONTEPICCOLO 3 LUGLIO

PONTEGRANDE 4 LUGLIO

PITERA’ 5 LUGLIO

S. ELIA E VISCONTE 6 LUGLIO

JANO’ 9 LUGLIO