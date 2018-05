Castrovillari – Riapre il ponte Achille Salerni

Condividi

“Giovedì 7 giugno, alle ore 20, riapre il ponte Achille Salerni, interessato in questi mesi da manutenzione straordinaria e rinforzo strutturale, che da quando era stato costruito (1966)non aveva mai registrato un intervento del genere e di tale portata se non di semplice manutenzione.”

Lo rende noto il Sindaco, Domenico Lo Polito, il quale, con l’Amministrazione, invita i cittadini al particolare momento, ricordando pure che “a seguire, presso l’Accademia dei Saperi e dei Sapori (ex mattatoio di via Sant’Aniceto, riconsegnato alla fruibilità della città l’anno scorso)si terrà un concerto musicale. Questo concerto segna anche la ripresa delle attività presso l’ex mattatoio che, motivi di sicurezza, per la viabilità alternativa sul ponte, ne avevano sconsigliato l’utilizzo.”

“Il ponte– ricorda il primo cittadino- è stato interessato nei 9 mesi di lavorazioni da importanti opere di consolidamento strutturale ed adeguamento sismico. Inoltre dal restyling delle ringhiere esistenti con protezioni anti scavalco ed illuminazione del percorso pedonale messo in sicurezza con strutture di protezioni.”

“Alla riapertura, sarà presente per la Regione Calabria– annuncia Lo Polito- anche l’Assessore alle infrastrutture, Roberto Musmanno che tanto si è prodigato per il sostegno finanziario dell’opera.”