Caatona (RC), ALLO SPORT VILLAGE LE NAZIONALI ITALIA E INGHILTERRA UNDER 14

I migliori tennisti italiani ed inglesi under 14 sono in città. Da qualche giorno, infatti, il circolo Sport Village di Catona sta ospitando le nazionali di Italia e Inghilterra della ctg giovanile under 14 mista. Le due squadre sono impegnate in allenamenti per un’amichevole di alto livello in vista dell’inizio del torneo internazionale Tennis Europe organizzato dal CT Tennis e Vela di Messina. In riva allo Stretto, dunque, per la rappresentativa inglese Patrick Brady, Hugo Cochlin, Yujiro Onuma, Luca Pow, Matilda Mutavdzic, Sofia Johnson, Hannah Smith e Ranah Stoiber con i tecnici Richard Plews e Katie O’Brien.

E proprio i tecnici della Federazione d’oltremanica hanno chiesto di ripetere l’esperienza dello scorso anno per preparare i propri atleti nel miglior modo possibile.

Per quanto riguarda l’Italia, invece, sono stati convocati Niccolò Dessi, Lorenzo Ferri, Gianmarco Gandolfi, Federico Scotuzzi, Giulia Martinelli, Denise Valente, Emma Valletta, Virginia Ferrara e Giorgia Pedone, accompagnati dai capitani tecnici federali Enzo Izzo (settore maschile) e Germano Di Mauro (settore femminile), coadiuvati da Fabio Buzzanca preparatore atletico dell’Accademia del Tennis di Reggio Calabria. Anche i maestri dell’Accademia sono impegnati a supportare con la loro professionalità questo interessante meeting sportivo che si avvale, ovviamente, della logistica della società Palextra di Francesco Postorino e dello Sport Village Catona di Francesco Violante.

“Non possiamo che essere onorati – spiegano questi ultimi – che la struttura sia stata appositamente scelta per assicurare a questi giovanissimi campioni la migliore preparazione atletica possibile in vista dei prossimi impegni previsti dalla loro agenda sportiva. In questi anni, sempre più spesso, stiamo vivendo momenti agonistici di alto spessore e ciò ci rende orgogliosi perché testimonia che il lavoro svolto e l’impegno profuso ci stanno ripagando della fatica indirizzata ad inserire il circolo in contesti di levatura anche internazionale”.

In occasione della reunion tennistica presenti anche il coordinatore dell’attività nazionale femminile Giovanni Paolisso e il coordinatore nazionale di tutta l’attività giovanile, il reggino Paolo Girella.