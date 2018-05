A Roseto Capo Spulico (Cs) la VI edizione della Festa delle ciliegie

Condividi

La Festa delle Ciliegie è ormai diventato un appuntamento da non perdere nel ricco panorama di eventi che Roseto Capo Spulico offre ai Cittadini e ai suoi Ospiti. La Ciliegia De.Co. di Roseto è senza dubbio uno dei marchi identitari del territorio, e nel tempo ha saputo affermarsi nei mercati nazionali grazie al suo inconfondibile gusto e alla sua indiscussa bellezza, frutto del grande impegno e della lungimiranza dei produttori, ma anche grazie ad una attività di marketing e di promozione del prodotto a 360 gradi portata avanti dall’Amministrazione Comunale.

Anche quest’anno, per la Festa delle Ciliegie, giunta alla sua VI edizione, non potevano mancare i momenti di confronto e di dibattito con esperti del settore agroalimentare di caratura nazionale, e l’ampio spazio dedicato alla degustazione della nostra “regina in rosso” in tutte le sue declinazioni. In più, oltre al consueto spazio dedicato allo show cooking, show eat e show restaurant con la conduttrice di “A Casa Tua TV” Anna Aloi – trasmissione in onda su Telespazio TV sul canale 19 del DTT – la Festa delle Ciliegie 2018 ospiterà il noto presentatore Luca Sardella e la troupe di “Parola di Pollice Verde”, in onda ogni sabato su Rete4. Un’altra grande occasione, quindi, per mettere in mostra questa eccellenza assoluta del territorio incastonata nella suggestiva cornice del Borgo Autentico di Roseto Capo Spulico, sotto i riflettori di importanti TV regionali e nazionali.

Si comincia, dunque, Sabato 2 Giugno, alle ore 18.00 con il convegno dedicato a “La Ciliegia più bella d’Italia al servizio del territorio: politiche integrate di sviluppo delle eccellenze agricole del territorio”. Al tavolo dei relatori, insieme al Sindaco di Roseto Capo Spulico, Rosanna Mazzia e all’Assessore alle Politiche Agricole, Giuseppe Nigro, e moderato dalla conduttrice televisiva ed esperta di agroalimentare regionale, Anna Aloi, il Sindaco di Albidona, Filomena Di Palma; il Direttore Generale CIA Calabria, Franco Belmonte e il Direttore Nazionale dell’Associazione Nazionale Città delle Ciliegie, Carlo Conticchio.

Alle ore 19.30 l’apertura degli stand gastronomici e la musica popolare del Gruppo Folklorico Pro Loco di Castrovillari

Domenica 3 Giugno a partire dalle ore 19.30 si accendono i riflettori sulla Ciliegia Più Bella d’Italia 2016 nonché Migliore Ciliegia d’Italia – Qualità Ferrovia 2017, con lo Show Cooking di “A Casa Tua TV” insieme ad Anna Aloi, e con Luca Sardella, che porterà Roseto e le sue Ciliegie nella sua trasmissione “Parola di Pollice Verde” su Rete4. La serata sarà allietata dalla musica dei “Giramondo” e dalla simpatia di Clown Gionni e del suo spettacolo itinerante tra i vicoli e le piazze del Centro Storico di Roseto Capo Spulico.