Villa San Giovanni (RC) – Intervento d’arte dell’artista Rosaria Straffalaci

Fino al 21 marzo, l’artista Rosaria Straffalaci realizzerà un intervento pittorico sulle scalette dell’EXISA (rione Immacolata) nell’ambito del progetto ELAB1 (rigenerazione urbana e umana) dell’Associazione Culturale CENIDIA. Con il “patrocinio gratuito” dell’Amministrazione Comunale e della Presidenza del Consiglio.

Il colore come motore, spinta, energia propulsiva, risveglio identitario e generativo di riappropriazione del proprio spazio, della propria storia, della propria identità con il suo bagaglio prezioso di valori, conoscenza e specificità. La sua cifra stilistica è fatta di arditi accostamenti di colore, padronanza assoluta dei pennelli, inserimenti materici dalla grande potenza evocativa. Nei 55 metri di mura che delimitano l’ex fabbrica ISA, Rosaria Straffalaci, con la sua dirompente energia e i suoi colori, ci porterà nel suo immaginifico Equinozio – PUNTOGamMa.

Straordinariamente per questo intervento Rosaria ha chiamato a sé gli abitanti del rione, con i quali si sono già attivate sinergie e collaborazioni. Il culmine delle attività previste per la celebrazione dell’arrivo della Nuova Primavera si avrà il 21 marzo, dopo cena, con la performance AEQUA NOX di e con Rosaria Straffalaci e Pietrina Atzori: le due artiste occuperanno la scena per “parlarci” del potere generativo e rigenerativo della Natura.

Il grande murale che l’artista villese realizzerà e la performance del 21 marzo sono inseriti nelle attività ELAB 1 Rigenerazione Urbana e Umana, promossa dall’ Associazione Culturale CENIDIA che con questo intervento continua con determinazione le sue attività volte al rione Immacolata.