Villa San Giovanni (RC) – Dimissione assessore Loria, le precisazioni della Richichi

“In qualità di Sindaco facente funzioni mi corre l’obbligo di precisare che le dimissioni di Francesca Loria dall’incarico assessorile sono frutto di una decisione concordata in seno alla maggioranza” – scrive il sindaco facente funzioni Maria Grazia Richichi.

“Abbiamo condiviso, anche se a malincuore, la decisione di Francesca, a cui va il ringraziamento per l’ottimo lavoro svolto, frutto di grande competenza tecnica e di elevata sensibilità istituzionale. La città ha bisogno di risposte immediate ed urgenti rispetto alle tante emergenze ed è corretto ed opportuno garantire la massima operatività possibile a tutti gli incarichi di amministrazione. A Francesca va tutta la stima per la decisione assunta e l’augurio di svolgere al meglio il fondamentale ruolo di madre. La maggioranza è sempre stata unita e coesa e continuerà ad esserlo in questo momento al fine di affrontare e risolvere le tante problematiche aperte, soprattutto nel settore della pubblica istruzione e dell’edilizia scolastica. Moltiplicheremo gli sforzi per dare risposte concrete alle istanze cittadine. La coalizione “LeAli per Villa” ha dimostrato, nonostante le dure prove a cui è stata sottoposta, di essere una squadra competente, attiva ed operativa, che ama la città e vuole affrontare e risolvere gli annosi problemi sul tavolo. Il senso di coesione e di squadra prescinde dalle persone e dai ruoli: tutti hanno dato e continueranno a dare il proprio contributo per la realizzazione del programma, su cui i villesi ci hanno dato fiducia e che giustamente pretendono che diventi effettivo. Mi piace richiamare le parole di Giovanni Siclari di qualche giorno fa, quando, in sede di conferenza stampa sulla sentenza del Consiglio di Stato, che ha reinsediato l’amministrazione, ebbe a dire che se mancano la Giunta ed il Sindaco ossia se manca la guida politica non si tratta di una sconfitta di questo o quel politico, ma di una sconfitta e di un danno per tutta la città. Ragion per cui faccio mio l’invio del sindaco eletto a tutte le forze politiche per la massima collaborazione possibile, soprattutto su quelle tematiche che non hanno colore politico, ma che possono far crescere e migliorare la vita ed il benessere di tutti i cittadini”.