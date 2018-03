Vibo Valentia – Proiezione film “In guerra per amore”

Condividi

Ultima proiezione di questa stagione del cineforum “Pellicole Scomode domenica 18 marzo alle ore 17:30 al Palazzo Santa Chiara di Vibo Valentia.

Storie e film contro le mafie” organizzato da Libera in collaborazione con il Sistema Bibliotecario Vibonese e il circolo del cinema Lanterna Magica. Il film che proietteremo è “In guerra per amore” diretto da Pif.

Il film è una commedia che nasconde una visione indignata della realtà passata e presente, con particolare attenzione allo strapotere mafioso in Sicilia. L’idea di partenza è quella di raccontare lo sbarco degli Alleati nel sud dell’Italia come punto di svolta per le sorti non solo della Seconda Guerra Mondiale ma anche per la diffusione tentacolare di Cosa Nostra. Dopo la visione della pellicola ci sarà un momento di confronto con Peppino Lavorato, già sindaco antimafia di Rosarno.