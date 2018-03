Vibo Valentia – Domani lo spettacolo “Rioso”

Condividi

In chiusura dell’ultima edizione del Premio Limenn-Arte, la Camera di Commercio di Vibo Valentia e il Museo Limen propongono Ri(O)so Atto Unico al Museo, spettacolo originale e accattivante dove la voce, l’opera e la scultura interagiscono tra di loro dando vita a un connubio artistico completo.

L’opera, ideata, sceneggiata e diretta da Daniele Piscopo, con la Direzione Artistica di Antonia Ciampi, verrà messa in scena il 16 marzo alle 18,30 nello storico complesso monumentale del Valentianum, dove ha sede la Camera di Commercio, nell’Auditorium “Scrigno di vetro”.

Lo spettacolo Ri(O)so prenderà vita tra le opere realizzate nel corso del recente Simposio, utilizzando oggetti scenici creati dagli stessi artisti, i giovani delle Accademie di Belle Arti di Carrara, Catanzaro, Reggio Calabria e Roma attraverso l’uso di materiali di riciclo.

I due protagonisti, il soprano Raffaella Palumbo e il baritono Daniele Piscopo, accompagnati al pianoforte dal maestro Francesco Silvestri, guideranno e coinvolgeranno infatti il pubblico attraverso il canto e la recitazione proponendo arie di Mozart, Rossini, Donizetti, Verdi, fino a toccare autori del 900’ come Menotti.

L’evento, a cui hanno dato collaborazione il Comune di Vibo Valentia e il Conservatorio “Fausto Torrefranca”, vedrà la partecipazione di Cataldo Calabretta, volto noto della TV.