Venerdì 23 marzo riunione del Consiglio provinciale di Catanzaro

Sono diciassette i punti all’ordine del

giorno della seduta del Consiglio provinciale di Catanzaro convocata dal

presidente dell’Ente intermedio, Enzo Bruno, per venerdì 23 marzo alle

ore 10. Oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti e

dodici pratiche relative a prese d’atto e adempimenti di sentenze

passate in giudicato, gli inquilini dell’aula “Ferrara” di Palazzo di

Vetro si concentreranno su importanti delibere, a partire dalla presa

d’atto del decreto del presidente della Repubblica sullo scioglimento

del consiglio comunale di Lamezia Terme e la surroga definitiva dei

consiglieri Tranquillo Paradiso, Aquila Villella e Armando Chirumbolo

(ai quali sono subentrati Salvatore Pellegrino, Riccardo Bruno e Andrea

Amendola). Al terzo punto all’ordine del giorno l’approvazione dello

statuto e dell’atto costitutivo del Centro di ricerca e Servizi Avanzati

per l’innovazione Rurale Condoleo – CRISEA – che ha come missione quella

di erogare servizi reali a favore delle attività produttive, in

particolare nei campi della ricerca e dell’innovazione per la riduzione

dei costi di produzione, il miglioramento della compatibilità ambientale

dei processi e l’incremento della qualità dei prodotti nel comparto

zootecnico e in quelli del tessile, del legno, della bioedilizia. Il

Consiglio è chiamato a designare competenti provinciali in seno al

Consiglio d’amministrazione. A seguire, in discussione il regolamento

per il rilascio di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali per

la gestione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche degli accessi

stradali e delle occupazioni permanenti per pubblici servizi,

regolamento per l’installazione e la gestione dei mezzi pubblicitari,

regolamento trasporti eccezionali. Al vaglio del Consiglio provinciale

anche la raccomandazione del congresso dei poteri locali e regionali del

18 ottobre 2017 per il ripristino dell’autonomia finanziaria delle

Province e l’elezione diretta del presidente del Consiglio provinciale.