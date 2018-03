V Meeting transazionale Alessco e Regione Calabria

Condividi

Si è appena concluso a Maribor, in Slovenia, il 5° meeting internazionale del progetto INTENSSS­PA (A Systematic Approach For Inspiring Training Energy­Spatial­SocioEconomic Sustainability to Public Authorities) che il 26 e il 27 febbraio scorsi ha ospitato anche la Regione Calabria e ALESSCO, l’Agenzia per l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile della Provincia di Cosenza.

Il progetto, finanziato nell’ambito del Programma Europeo Horizon 2020 per la Ricerca e l’Innovazione, ha come obiettivo l’integrazione delle tematiche energetiche nel governo del territorio attraverso sistemi innovativi di pianificazione energetica integrata e spaziale. In occasione dell’incontro sono stati presentati i risultati ottenuti nei sette “Regional Living Lab” animati a livello locale dagli attori del consorzio internazionale, tra cui appunto la Regione Calabria e l’ALESSCO e nell’ambito dei quali è stato promosso un confronto orizzontale sulle politiche energetiche e l’integrazione con altre tematiche come la pianificazione urbana, i trasporti, l’agricoltura e la gestione delle acque con circa ottanta stakeholder territoriali,Sempre nei Regional Linving Labs, sono state individuate, attraverso una dimensione partecipata e di bottom-up, politiche ed azioni funzionali alla pianificazione energetica integrata regionale.

La direzione tecnica del progetto è stata affidata a Maria Rosaria Mesiano, dirigente del settore Politiche energetiche ed efficienza energetica della Regione Calabria, mentre Nicola Mayerà, supportato da Filippo Giglio dell’ALESSCO, ha esposto i temi prioritari individuati dalla Regione Calabria e la relativa strategia per la pianificazione energetica integrata. Inoltre, la discussione si è focalizzata sulle attività finali di progetto, cioè sull’attuazione del processo di pianificazione in cui prenderanno corpo i risultati dei Living Lab ed il loro trasferimento verso altre regione italiane ed europee.

All’incontro erano, infine, presenti rappresentati dei sette enti locali e regionali europei su cui si concentra la sperimentazione del progetto (il progetto comprende in tutto 17 partner) provenienti da: Castilla y Leon (Spagna), Karditsa (Greece), Pomurje (Slovenia), Zemgale (lituana), Middelfart (Danimarca), Groningen (Olanda).

L’incontro finale di progetto si svolgerà in Calabria nel Luglio prossimo.