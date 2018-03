V Congresso regionale Uil Fpl – Confermato Elio Bartoletti

Condividi

Al V Congresso Regionale, Elio Bartoletti è stato rieletto all’unanimità segretario generale della UIL FPL Calabria, circa duecento i delegati provenienti da tutta la regione che hanno animato con interventi di ampio respiro tutti i temi cari alla UIL FPL quali, l’eliminazione del precariato, disoccupazione, contrattazione. Cospicua la partecipazione, a partire dalla presenza del segretario generale nazionale UIL FPL, Michelangelo Librandi, del segretario generale UIL Calabria, Santo Biondo e dei segretari territoriali Nuccio Azzarà, Susanna De Marco, Gaetano Papaleo e Bruno Ruberto. Rinnovate tutte le cariche statutarie, designati a far parte della segreteria Nuccio Azzarà, Luciana Ianni, Francesco Ierardi, Domenico Pafumi e alla carica di tesoriere è stato confermato Antonio Pullia. Il segretario regionale Elio Bartoletti, nella sua relazione, ha evidenziato l’esponenziale crescita dell’organizzazione in termini di consensi e di nuove adesioni, ma sopratutto ha descritto la UIL come un sindacato che si propone nel dibattito sindacale territoriale come elemento di coesione tra le sigle confederali, ponendo l’accento sulle ambizioni dei sindacati autonomi che dal dibattito scaturito a seguito dell’approvazione dei contratti di lavoro, si pongono in modo aggressivo, come alternativa ai sindacati storici che invece hanno sempre dimostrato, con i fatti, di lavorare a favore di una crescita del pubblico impiego.

V° Congresso Territoriale UIL FPL COSENZA. Rieletta Susanna De Marco della Uil Fpl Cosenza.

Cosenza. Susanna De Marco è stata rieletta all’unanimità segretaria territoriale della UIL FPL di Cosenza. A darne ampio mandato, oltre centocinquanta delegati provenienti da tutti i comuni della provincia del capoluogo bruzio che hanno acceso con numerosi interventi i lavori del V congresso territoriale, dal tema Ridiamo dignità al Pubblico Impiego… insieme si può. Insieme a Susanna De Marco, riconfermati i segretari Franco Longo, Silvano Scarpino e Vincenzo Cirigliano e con una new entry nella persona di Romolo Cozza che durante il suo intervento ha prima ringraziato il segretario uscente Paolo Sposato e poi esposto le linee guida e gli obiettivi ai quali intende perseguire, in particolare per quanto riguarda la stabilizzazione dei tanti precari nella pubblica amministrazione. Altra riconferma per Antonio Di Leo, a tesoriere e dei revisori dei conti Francesco Casalnuovo, Paolo Vaccari e Antonio Nigro. A presiedere i lavori, il segretario generale UIL FPL Calabria, Elio Bartoletti e presenti oltre al segretario regionale UIL, Santo Biondo che ha elogiato la segreteria territoriale di Cosenza per l’impegno profuso negli ultimi anni e per i risultati raggiunti, anche il segretario generale della camera sindacale territoriale, Roberto Castagna. Per Susanna De Marco, sarà importante la sottoscrizione dei contratti, attraverso i quali si potrà ridare dignità ai lavoratori della pubblica amministrazione attivando una contrattazione decentrata che potrà riaprire il dibattito sugli istituti contrattuali di tipo economico e anche giuridico.