Tropea: venerdì il seminario di Nesci (M5S) per aspiranti amministratori comunali

La deputata M5s Dalila Nesci annuncia che il seminario per aspiranti amministratori locali si terrà a Tropea (Vv) il prossimo venerdì 16 marzo, alle ore 18 presso la sala ex udienze del tribunale cittadino, in via Barone. L’iniziativa fa parte del progetto della parlamentare per una nuova Tropea, con lo scopo di favorirne la lontananza da ogni condizionamento criminale e di concorrere a formare “anticorpi culturali” adeguati. Si tratta di una serie di incontri tematici sulla gestione degli enti locali, sull’organizzazione sanitaria e altro ancora, per fornire strumenti teorici e pratici a chi voglia impegnarsi in politica a favore della comunità locale. Al seminario di venerdì 16 marzo interverranno Francesca Menichino e Francesca Sicoli, consigliere comunali M5s di Amantea (Cs), che illustreranno le dinamiche principali e gli aspetti tecnici dell’amministrazione del municipio. «Si affronteranno – anticipano Menichino e Sicoli – i temi fondamentali, dalla distinzione, spesso ignorata, tra attività amministrativa e attività politica e di indirizzo. Si vedrà, dunque, come si declinano i processi comunali nelle diverse articolazioni degli organi: consiglio, giunta e sindaco con le loro attribuzioni e gli atti di competenza. Si parlerà anche delle possibilità di controllo a beneficio della trasparenza». «In sintonia con la formazione 5stelle tramite la piattaforma Rousseau, l‘obiettivo – precisano Nesci, Menichino e Sicoli – è contribuire a dare, con tali spunti e stimoli, dignità e centralità al consiglio comunale, perché sia il ‘parlamento’ del Comune e il luogo base della politica».