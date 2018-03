Trasversale delle Serre, il Comitato: pronti a dire la nostra anche a Roma

“L’ingresso della nostra vicepresidente, Silvia Vono, in Parlamento, è motivo di grande orgoglio per tutti noi. Ma ciò che ci rende ancora più fieri è il suo attaccamento ai valori e alle battaglie del Comitato. Un legame testimoniato dal suo impegno continuo, anche e soprattutto nella sua nuova veste di senatrice della Repubblica, per le problematiche della viabilità in Calabria e per la Trasversale delle Serre in modo particolare”. E’ l’incipit di una nota stampa a firma del Comitato “Trasversale delle Serre – 50 anni di sviluppo negato”. “Uno dei primi incontri promossi da Silvia Vono dopo la sua elezione – prosegue il comunicato – si è svolto, non a caso, presso la sede Anas di Catanzaro. Lì la nostra vicepresidente ha avuto modo di porre con forza, e con l’autorevolezza del suo nuovo ruolo istituzionale, due questioni cruciali per lo sviluppo del nostro territorio: la messa in sicurezza della statale jonica 106 e il completamento della Trasversale delle Serre. Sia nell’uno che nell’altro caso ha ottenuto dall’Anas risposte concrete e importanti, nella chiarezza di un rapporto tra le parti che vedrà Silvia Vono costantemente presente sul territorio per verificare la realizzazione dei primi interventi, nei tempi e nei modi previsti e concordati. Conoscendola, sappiamo che sarà così. Ma è ancora più importante considerare che il suo impegno, adesso, si potrà spostare anche a Roma, dove potrà incidere in maniera altrettanto forte sulle leve decisionali: quelle che per troppo tempo hanno relegato la nostra regione e le nostre aree interne al ruolo di ultime della classe, forse anche per la probabile insipienza di chi, in passato, non ha saputo difenderne i diritti”. “Gli obiettivi del Comitato, dunque, restano immutati – conclude la nota – nella consapevolezza di avere oggi in Silvia Vono un punto di riferimento strategico per il territorio, sia per le problematiche del nostro comprensorio che per quelle più generali dell’intera regione”.