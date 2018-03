Solidarietà di Oliverio all’Azienda Perrone Bus compita da attentato intimidatorio

Condividi

Il Presidente della Giunta regionale, Mario Oliverio, venuto a conoscenza del vile attentato subito nel corso della notte dall’Azienda Perrone Bus di Fagnano Castello che ha provocato la distruzione di diversi autobus, ha immediatamente contattato telefonicamente l’amministratore dell’azienda, Luigi Perrone, per esprimere a lui, a tutto il personale dipendente e alle loro famiglie la propria solidarietà e vicinanza.

“Ancora una volta -ha detto Oliverio- si tenta di colpire un’azienda sana ed operosa della nostra regione, punto di riferimento occupazionale e vanto dell’intero comprensorio dell’Esaro-Fullone. Nel ribadire la mia più ferma condanna e il mio sdegno profondo per questo ennesimo, ignobile atto intimidatorio, rinnovo la mia vicinanza umana e istituzionale ai titolari dell’azienda, a quanti lavorano in essa e alle loro famiglie. Sono certo che, con l’aiuto e la solidarietà delle istituzioni e dell’intera popolazione, non si lasceranno intimorire e che reagiranno con forza, coraggio e determinazione a questo vile gesto. Per quanto ci riguarda faremo, come governo regionale, tutto quanto è nelle nostre possibilità e competenze affinchè siano ripristinati al più presto i servizi di linea e sanate tutte le criticità al fine di superare il comprensibile e momentaneo disagio dell’utenza interessata”.

“Sono sicuro -conclude il presidente della Regione- che le forze dell’ordine, che stanno già operando per individuare i colpevoli e che ringrazio per il lavoro prezioso che svolgono quotidianamente, consegneranno al più presto gli autori di questo infame gesto alle autorità giudiziarie competenti”.