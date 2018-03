Siderno:incontro “La partecipazione cittadina ci libera dalla corruzione politica”

Condividi

Lo spazio culturale “MAG La Ladra di Libri”, organizza per martedì 6 marzo alle 18,30 nella propria sede di corso Garibaldi, 281 a Siderno (di fronte alla concessionaria Opel) un incontro col professor Domenico Santoro, autore del saggio “La partecipazione cittadina ci libera dalla corruzione politica”, il libro dei racconti delle assemblee e gli scenari innovativi della gestione del territorio col social network vocecivile.it.

L’incontro vuole rappresentare un’occasione di confronto per amministratori, esponenti delle realtà associative del territorio e tecnici, sulle opportunità che la partecipazione aperta dei cittadini nei processi decisionali delle amministrazioni pubbliche offre.Si coglierà altresì lo spunto per proporre un manifesto per la partecipazione, da far sottoscrivere agli intellettuali, alle associazioni che hanno a cuore il territorio e ai professionisti.