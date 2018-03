Settingiano: Compagnia Teatrale “ I Settingianesi” presentano “ A Farsa e Pasqua”

Condividi

Domenica 1 Aprile 2018 alle ore 18.00 sulla Pulcravia, ore 19.00 in Piazza F.lli Brondolilli la Compagnia Teatrale “ I Settingianisi” presentano “ A Farsa e Pasqua” opera buffa intinerante di autore anonimo. E’ una rappresentazione allegorica che risale ai primi anni del 900 nella quale le varie figure rappresentanti i mestieri più usuali dell’epoca si incontrano nella piazza del paese per barattare le loro mercanzie. Si svolge durante il periodo pasquale che coincide con l’inizio della primavera , con il rifiorire della natura e conseguentemente con le varie attività dell’uomo. Tra i vari personaggi spicca il pecoraio, figura litigiosa ed arrogante che è causa di diversi litigi con i mercanti che si rivolgono all’autorità costituita, rappresentata dal capitano, per risovere le loro controversie. Il capitano è una figura bonaria che dà ragione a tutti e, seguendo la sua personale filosofia del “ vogliamoci bene”, riappacifica gli animi e invita tutti all’allegria davanti ad una tavola imbandita.

PERSONAGGI ED INTERPRETI

Trumbante: Gianvito Rotella

Soldato: Pasquale Cotroneo

Capitano: Rosario Corigliano

Pasqua: Fabio Felicetta

Primavera: Mario Montoro

Pignataro: Giovanni Falvo

Pecuraru: Totò Mauro

Sardaru: Vincenzo Iuliano(Milli)

Chianchiere: Claudio Cavigliano

Mulinaro: Damiano Vergata

Tavernara: Alberto Puccio

Lavandara: Giuseppe Teodoro

Zarafina: Giuseppe Gidaro

Musici: Nocita Franco(Organetto), Gianluca Scirocco(Tamburello),

Trucco e Parrucco: Teresa Esposito

Regia: Mario Felicetta